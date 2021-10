El presidente Alberto Fernández recibió este domingo en la Quinta de Olivos al reconocido trapero L-Gante en la Quinta de Olivos. El jóven músico asistió en compañía de su hija Jamaica, recién nacida, y su esposa. Después, el Jefe de Estado compartió el encuentro con su mujer Fabiola Yáñez.

“Estuve viendo algo suyo en la tele hace unos días. Yo tenía esa idea. Planes sociales por planes de trabajo”, le dice el trapero a Fernández en un fragmento de la charla que tuvieron y que fue compartido por el Gobierno. El diálogo completo saldrá publicado por Youtube a partir de las 20.

Tres semanas atrás, durante una entrevista, el trapero había dicho que tenía ganas de reunirse con el Presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver”.

Cuando le preguntaron qué le pediría él a la dirigencia política, el cantante se explayó: “Estaría bueno un poco de seguridad, sobre todo para los barrios de trabajadores, en estaciones. Yo me acuerdo de mi mamá cuando se tomaba el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar. A veces veo en las noticias cómo arrastran a una señora grande y me da una impotencia mal, entonces quiero que eso no pase”.

¿Y al Congreso qué le pedirías?, le preguntaron a L-Gante. “Por mi parte, además de todo lo que habría para decir, te cuento algo. Hace una hora atrás estaba analizando comentarios en las redes sociales. Los comentarios malos eran de gente adulta hablando del porro y abrí debate: ‘che, ¿no se pusieron a pensar que el alcohol y el tabaco traen un poquito más de problemas que la marihuana?’ Y ahí los dejé debatiendo”, contó.

En ese sentido, anticipó que le plantearía al al Presidente la legalización de la marihuana. “Si me junto con Alberto, le voy a decir que lo haga legal”, indicó