A Mirtha Legrand le llegó el turno, nomás, y pudo aplicarse la vacuna contra el covid 19, tras lo cual mostró la gratitud hacia la campaña sanitaria que no había tenido días atrás.

“Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, dijo la veterana animadora en su cuenta de Twitter.

Legrand había expresado días atrás su desagrado porque se había anotado en la lista pero no la habían llamado. "Estoy como Rosa Martínez, tal vez por eso no se dan cuenta", dijo esa vez. Pero ahora cambió el enfoque y se corrigió. “Hay gente que no quiere vacunarse. ¿Qué esperás, la muerte? Mucha gente tuvo grandes pérdidas. Mirá Lapegüe, pobrecito, le va a costar reponerse. Es muy traicionero el virus”, reflexionó.