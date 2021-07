La ex conductora de "Informados de Todo" verano, Sofía "Jujuy" Jiménez, habló sobre la amarga experiencia de compartir su lugar de trabajo con el modelo Horacio Cabak.

“Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar. Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía, había un doble discurso. De repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme. Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y esta fue la primera vez que la pasé mal ”, contó Jujuy, sobre aquellos días compartidos con Cabak, en el programa de Mirtha Legrand, actualmente conducido por su nieta Juana Viale.

“Hubo una situación horrible en la que me empieza a maltratar adelante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando, con nervios. Traté de ser profesional y respirar profundo. Fue el 28 de enero, se terminaba el mes y teníamos que extender. Yo decía: ´Por qué tengo que trabajar pasándola tan mal?´", reflexionó la modelo.

“Quedó muy expuesto, fue muy feo, no estuvo bueno para nada, no se lo deseo a nadie”. Por último, analizó: “Creo que tiene que ver con esto de las generaciones. El concepto machista del hombre que piensa que porque una es más chica y mujer no sabe nada. Pero bueno, no me achiqué, me planté y resolví la situación ”, concluyó Jiménez.

No es la primera vez que Jiménez habla en televisión sobre este hecho, a principios de mayo, había sido invitada al ciclo Hay que ver, y dijo al respecto. “A él le sacás la ficha, que cumple con ciertas características que son evidentes. Él es eso que ven al aire: es un tipo difícil, soberbio ... de esas personas que te saludan un día sí y un día no, raro. Y no fluíamos al aire. Creo que a todos en los trabajos nos sucede, en cada rubro hay una cuestión de quien tiene el poder ”, dijo en aquella oportunidad.