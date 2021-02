Vilma Palma es una de las bandas más exitosas que dio al mundo la ciudad de Rosario. Reconocidos en todas partes, sus canciones hicieron bailar a más de una generación y fueron símbolo de una época en Argentina. Hay canciones que están en la memoria de muchos y que se trasforman en un recuerdo hacia ese pasado de juventud.

El querido Mario Pájaro Gómez estuvo este vienes en el ciclo de América en Buenos Aires, conducido por el showman Jey Mammón quien hizo un repaso por las épocas doradas de la banda rosarina. Entre otras cosas contó la conocida historia del origen del nombre, su relación con Gustavo Ceratti. Además canto hits de la banda como Llévame, Auto rojo y Que pasa.

Para el grupo Identikit, que luego se convirtió en Vilma Palma e Vampiros, ese breve contacto con Soda Stereo los marcó para siempre. Por eso hasta el día de hoy, el líder se conmueve al recordar ese día y dice: “Fue en la época de ‘Signos’. Tuvimos ese recuerdo que muy pocos pueden, que es compartir unas seis horas con esos tipos que son gloriosos. Soda Stereo es la mejor banda de rock latinoamericano, lejos”. Para cerrar con ese recuerdo, Jey y el Pájaro cantaron “De música ligera” al piano.

Otra de las anécdotas que conto entre tema y tema fue sobre una de las giras a Colombia donde llegaron a ser sumamente populares. Según El Pájaro, una vez en un hotel de ese país, por haber tomado de más rompió un inodoro al tratar de hacer equilibrio parado sobre el borde del artefacto. “En Colombia no usan bidet, pero vuelvo a la historia estábamos en un hotel que en la época de los narcos habían volado la planta baja, me puse a hacer equilibrio y comenzó a salir agua, se inundó todo, vino el sonidista de abajo, después me echaron a la mierda de la habitación y tuve que pagar el arreglo”.

Más detalles en el video