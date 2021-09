Son muchos los comercios que buscan destacar entre el resto de sus competidores y llamar la atención de su clientela. Sin embargo, el método elegido por una cafetería española sorprendió a más de uno. El establecimiento ubicado en la ciudad de Logroño se viralizó en Twitter luego de que algunos clientes compartieran sus tickets de compra resaltando lo descabellado de los descuentos.

"Les voy a confesar algo: la verdad no me gusta el café con leche porque la única vez que me pedí uno, cuando revisé la factura, noté que me hicieron un descuento sólo por estar feo", compartió el usuario Barboza (@justBarboza).

Por su parte, el tuitero Pizarrín (@pizarrines) compartió que la cafetería le cobró un euro por pedir uno de sus platillos sin cebolla.

Además, Avenida 55 también cobra un cargo de 20 céntimos de euro por "técnicas adivinatorias aplicadas al café".

El responsable del lugar, Alberto Álvarez, contó en una entrevista televisiva que "la idea surgió porque estábamos en Instagram y veíamos que de los bares sólo salía gente guapa, y dijimos: '¿Y la gente fea dónde a va?'". No sabemos si los expertos en marketing aprueban la jugada de la cafetería española, lo que sí sabemos es que están dando que hablar alrededor de todo el mundo.