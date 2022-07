La actriz de Harry Potter, Miriam Margolyes, contó en el podcast I've Got News For You (Tengo noticias para vos) que no disfrutó de trabajar con Arnold Schwarzenegger en la película de 1999 End of Days argumentando que el actor se tiró un gas en su cara entre tomas de filmanción. Aseguró que lo hizo "deliberadamente" y que todavía no lo perdonó.

"Fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. Ok, yo igual me tiro pedos, por supuesto que lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente. Justo en micara", dijo Margolyes.

"Estaba interpretando a Mabel, la hermana de Satanás, y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escaptar y tirada en el suelo y simplemente se tiró un pedo", continuó. "No estábamos rodando la película, estaba en uno de los cortes entre toma y toma pero no lo perdoné", sumó.

Margolyes explicó además que fue difícil trabajar con él: "Es demasiado engreído", indicó la mujer asegurando que no se disculpó e insistió que durante todo el rodaje fue "bastante grosero".

La actriz inglesa ganó el premio BAFTA a mejor actriz de reparto por La Edad de la inocencia de Martin Scorsese intepretando a la Señora Mingott. También actuó en Romeo y Julieta con Leo DiCaprio, fue la profesora Pomona Sprout en la saga de Harry Potter y en teatro integró el elenco del musical Wicked.