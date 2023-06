El agente retirado proveyó al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia información clasificada que supuestamente respalda sus afirmaciones.

De acuerdo con el medio The Debrief, con el que charló Grusch, otros oficiales de inteligencia han dado información similar a distintas agencias estadounidenses. Jonathan Grey, un ex agente de inteligencia, confirmó también la existencia de “materiales exóticos”.

Grusch, de 36 años, es un ex oficial de combate en Afganistán, veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO). Durante 2019 a 2021, se desempeñó como representante de la oficina de reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados.

De acuerdo con Grusch, la información sobre los vehículos alienígenas ha sido retenida por el Congreso. Y por insistir en sus afirmaciones, dejó el Gobierno tras 14 años de carrera en la inteligencia. “Definitivamente no estamos solos”, dijo, citado por medios como Fox News, The Independent y The Guardian, entre otros. “Los datos apuntan, bastante empíricamente, que no estamos solos”.

Mediante estudios, Grusch aseguró que se ha determinado el “origen exótico (inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido) según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas” de las partes encontradas.

Grusch reveló que los hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas se han ocultado durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantiene en secreto esta información.

“No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas”, dijo Grusch. “El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos”.

Grusch es reiterativo en que lo encontrado es “inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido”.

También consultado por The Debrief, Jonathan Gray, oficial generacional de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos que actualmente trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC), aseguró que el fenómeno de la inteligencia no humana es real.

“Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Este es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, dijo Gray.