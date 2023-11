Por Camila Basso*

Parece difícil poder olvidar las tres noches mágicas con todas las alegrías, canciones y momentos únicos que Taylor Swift le regaló a la Argentina este 9, 11 y 12 de noviembre. Pero algunas swifties no solo salieron llenas de pulseras del show de Taylor, sino también sin recuerdos de lo acontecido. A través de las redes sociales, las fanáticas estadounidenses —las primeras en presenciar The Eras Tour, la gira que reúne 17 años de trayectoria musical— han reportado no recordar nada de sus recitales a pesar de haber estado presentes.

Este fenómeno, el cual todavía no se ha estudiado formalmente pero se conoce entre los fans como amnesia post-concierto, se relaciona con la capacidad del cerebro de procesar información y emociones que sobrepasan a las posibilidades de reflexión humanas. Soha Salman y Nathan Carroll son swifties, además de psiquiatras del Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore, y están preparando estudios respecto a esta experiencia que han vivido en carne propia. En declaraciones para ABC News, los psiquiatras asociaron el fenómeno con varios procesos diferentes, como por ejemplo el vínculo íntimo que tiene la música con la adolescencia y la conformación del cerebro. Otro factor es el estrés de la situación, que pueden confundir al cerebro y lleva a que se activen mecanismos de defensa, siendo uno de estos la pérdida de memoria del suceso.

“El estrés en sí es un mecanismo adaptativo que tenemos los mamíferos que, lejos de ser un problema, es lo que nos permite sobrevivir porque nos hace dar cuenta de una situación que pone en jaque los recursos que tiene el sistema para afrontarlo”, declara Alejo Merker, psicólogo, docente y escritor, a la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

“Cuando hay un evento de mucha estimulación y de emocionalidad intensa se dan situaciones que implican jerarquizar las demandas, por lo que la memoria a largo plazo se obstaculiza. Pero el olvido, lejos de ser un enemigo, es lo que permite que el sistema pueda continuar. Necesitamos olvidar para poder continuar funcionando, es parte de los mecanismos que tiene nuestro sistema para seguir procesando información y consolidar las memorias de corto a largo plazo”.

Otro detalle importante es que el estrés no diferencia de momentos positivos o negativos, por lo que una situación puede ser estresante independientemente de cual sea el motivo. Las swifties se prepararon por meses para poder asistir al recital, lo que implicó invertir tiempo y dinero en pensar en los alojamientos, los traslados, la ropa, la comida y los gastos, sumado a la emoción de ver a su ídola por primera vez. Todos estos factores son claves para estudiar la amnesia post-concierto.

“Es necesario diferenciar el estrés del distrés”, asegura Merker y luego continúa con la explicación de este último. “Es una situación de estrés sostenida en un periodo de tiempo que termina por agotar las reservas del cerebro. El estrés a nivel neurofisiológico implica la activación del eje hipotalámico, el cual da cuenta de una relación de todos los sistemas (psicológico, inmune, neuronal y endocrino) por lo que cuando falla, implica una falla multisistémica.”

El único consejo para evitar una posible amnesia post-concierto es dejar de estar pendiente de ella. “Hay que ser cautelosos con esta idea de tener una memoria que registra todo como una cámara de video. La memoria siempre es selectiva y para lograr retener memorias de largo plazo tenemos que pensar en la repetición y la toma de contacto por diferentes vías con el estímulo, cosa que en el caso de un concierto es inviable”, apunta.

Por lo tanto, comenta Merker, priorizar el contacto con la vivencia, los lenguajes artísticos y el momento en sí es la clave para que la experiencia quede almacenada como memoria. Y a fin de cuentas, la propia Taylor es quien canta “Make the friendship bracelets, take the moment and taste it, you’ve got no reason to be afraid”, entregando en su propia música la clave para superar esta problemática.

Salman y Carroll presentarán su investigación en Swiftposium 2024, una conferencia académica enfocada en Taylor Swift y su impacto en el feminismo, la cultura popular, el fanatismo, la literatura, la economía, la música y la salud mental entre otros temas. Swiftposium 2024 se llevará a cabo en la Universidad de Melbourne, Australia, entre el 11 y el 13 de febrero de 2024. De lo que no queda duda es que, aunque algunos de sus fans no puedan recordar el show, definitivamente Taylor jamás se olvidará de las swifties argentinas.

*Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social y participante del curso de prácticas de profesionalización periodística de la Universidad Nacional de Quilmes.