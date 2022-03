“Hoy cuando me duchaba, hablaba con Gerardo porque entramos en la cuarta dimensión y el más allá está más acá, están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales. Entonces le decía: 'Bueno, los de acá estamos triste pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Tratá de tirarme alguna señal”.

“Creo que todos tenemos que hablarle a Gerardo, porque está cerca. Yo lo he querido mucho, lo quiero mucho, apoyó la música como ningún otro, en eso me hacía acordar a Badía, porque nos dio un espacio que no teníamos, la música en vivo es muy difícil, el ir a tocar... y aparte no tenía pedía el hit, no subestimaba al público. Le debemos muchísimo a Gerardo”, comentó.