Un objeto cilíndrico metálico cayó del cielo y quedó incrustado en el campo de Ramón Ricardo González, de 47 años, generando conmoción entre los vecinos y un inmediato operativo de seguridad. El hecho ocurrió este jueves en Puerto Tirol, Chaco.

La Policía y equipos especializados se hicieron presentes en el lugar y aseguraron el área. En tanto, personal de la Comisaría de Puerto Tirol junto al Departamento de Bomberos Metropolitana descartó cualquier riesgo de explosión.

El artefacto -de 1,70 metros de largo por 1,20 de diámetro, fabricado en fibra de carbono- permanece bajo custodia para pericias técnicas.

Aunque no existe confirmación oficial, fuentes policiales deslizaron que podría tratarse de chatarra espacial, posiblemente vinculada a la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk.

La caída reaviva las alertas por el aumento de residuos espaciales que orbitan la Tierra. SpaceX opera los cohetes reutilizables Falcon y Starship, además del sistema de satélites Starlink, que ya cuenta con miles de unidades en órbita. Si bien la mayoría de estos restos se desintegran al reingresar en la atmósfera, algunos fragmentos sobreviven y terminan en zonas habitadas.

De confirmarse su procedencia, el episodio de Puerto Tirol sería uno de los primeros registrados en el NEA y el NOA vinculados a este fenómeno. Los resultados de las pericias serán claves para establecer si el artefacto pertenece a una misión espacial y a qué compañía.