La actriz Mila Kunis reveló en una entrevista reciente el singular hábito hogareño que tienen con Ashton Kutcher, su pareja desde 2015: en su casa nunca se cierra ninguna puerta, ni siquiera la del baño. Hace un tiempo, también generaron repercusión al revelar que no higienizaban a sus hijos todos los días.

Así lo afirmó la actriz en diálogo con E! News. “Eso incluye al baño”, remarcó Kunis y agregó: “Es uno de esos casos en los que, para bien o para mal, como familia y los niños encarnaron la función corporal como una norma muy estándar”.

La pareja tiene dos hijos: Wyatt Isabelle, de 8 años, y Dimitri Portwood, de 6. Como todavía son chicos, sus padres decidieron que las puertas no se cierran. Incluso a la propia Kunis le costó aceptar a la norma, hasta que un día cedió. “Nunca pensé que sería la persona que podría ir al baño con la puerta abierta”, admitió en la entrevista.

La actriz explicó que la puerta abierta se volvió inevitable porque su familia siempre estaba golpeando y pidiendo entrar. Y agregó: “Yo estaba como, ‘ah, olvidate. Solo dejá la puerta abierta’”, acotó resignada.

No es la primera vez que la pareja habla sobre los hábitos de su casa. El año pasado, Kunis y Kutcher generaron un fuerte debate en las redes sociales al revelar que rara vez bañan a sus hijos. “Cuando tuve hijos tampoco los lavaba todos los días. No era la madre que bañaba a mis recién nacidos, nunca”, declaró la actriz ucraniana, naturalizada estadounidense.

“Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”, agregó. Por su parte, el actor sostuvo: “Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”.