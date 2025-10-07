La banda del Titanic

POR JAVIER GALARZA

Suena el bajo.

No lo va hacer. Arranca la batería.

No puede ser. Tiene que ser otra.

Pero no.

Al final, este blasfemo canta: “Yo que nací con Videla”. Son las 21:15 y Javier Milei, el Presidente de la Nación se despacha con una versión de Demoliendo Hoteles, de Charly Garcia, con su banda, en un Movistar Arena lleno (no repleto, lleno). Lo que estamos viviendo será recordado en los libros de historia.

****

La convocatoria era clara: Milei presenta su libro “El Milagro Argentino” y va a tocar con su banda. ¿La expectativa? Enorme.

Estamos en Parque Los Andes, que es una plaza ubicada en el barrio de Chacarita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desde las 12 del mediodía hay cola para hacer el canje de entradas. A las 15, la fila es de aproximadamente unas tres cuadras. Mientras espera, una chica lee un libro de tapa roja llamado “Hazlo ya!”. “Conviértete en el guionista de la historia de tu vida y en el creador de tu propio avance y éxito” es su leit motiv. El autor, Napoleon Hill también escribió “Piense y hágase rico”. Una puerta de entrada al universo literario de esta generación.

“Tengo 3 fotos con el Javo” dice Gaby, de Ituzaingó, veintipico de años, compañero de fila.

—¿Desde cuando lo seguis?

—Desde 2015

—¿Cómo lo conociste?

—Como todos: por los videos de internet

El canje es un éxito, y con entrada en mano nos disponemos a recorrer el lugar. Cada orga paraba en puntos distintos de la plaza de manera bastante inorgánica: CABA, Córdoba, Mendoza. Nuestra provincia estaba representada por banderas de Casilda, Recreo y Santa Fe. Todos tenían su puestito donde repartían las entradas previamente reservadas.

Y si bien cada uno de los grupos nucleaba gente, los rockstars, los más buscados son Los de La Fuerza del Cielo, la guardia pretoriana de Milei, La Cámpora de El Camperas. Copan la parada grito de “Libertad, libertad”. Se ponen en fila hacia la gente, y enseñan sus estandartes con consignas de lo más variopintas:

La buena onda: “Todos son bienvenidos a las Fuerzas del cielo”

La filosófica: “La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados si no de las fuerzas del cielo”.

La populista: “El comunismo es una enfermedad del alma”.

Son 6 banderas de estética romana, un color entre rojo y bordó con letras doradas. El jóven que lideraba el grupo, de pelo largo, sobretodo, camisa y zapatos, lleva el desprecio en la mirada. Una armadura de guerra que se deshace ante el primer contacto con un par, al que le regala una sonrisa angelical. Toda una impostura de la maldad.

La tarde avanza apaciblemente y esto se parece a lo que conocemos como la previa de una marcha. Resulta curioso como todo significado lingüístico en este universo se resignifica. Por previa, acá, entendemos simplemente estar sentados o dando vueltas. No hay en estos kilómetros a la redonda, en estas más de 10 mil personas, una sola bebiendo alcohol. Choripanes? Es de kuka. Puestos de comida? Apenas uno, lo cual suena lógico para gente que sigue a un tipo que si pudiese se alimentaría a pastillas.

La cosa va tomando color pasadas las 17, cuando se concentran varias bandas y comienzan a tirar pirotecnia que es… solo eso. Un poco de ruido. No hay canciones auto-celebratorias. Redoblante y trompetas haciendo Amor clasificado, de Rodrigo, porque sí nomás. Y cada tanto, suena el hit.

Saquen al pingüino del cajón

para que vea

que los pibes cambiaron de idea

llevan la bandera que trajo el León

Va de nuevo: “Saquen al pingüino del cajón…”. Es una línea que rompe, que no pide permiso. Si, las banderas del León vienen después. Que los pibes cambiaron de idea es ingenioso, y en cierto punto, es verdad. Pero en “saquen al pingüino del cajón” está el sustrato de la violencia libertaria: sienten, efectivamente, que pueden decir cualquier cosa.

Cerca de un banco, a un militante libertario lo convoca la naturaleza mediante un llamado fisiológico: “Che sabes si acá hay baños públicos? Dice uno. No amigo, acá público, nada. Todo privado”. Ambos ríen.

***

“Hay goma” me dicen. Lo que era calma, se torna tensión. La Gendarmería Nacional, que hasta el momento tenía un papel meramente decorativo, se empieza a mover. Hay señales entre ellos y de pronto, irrumpen al centro de la plaza. Allí llegaron el Movimiento Internacional del Trabajo, y el Movimiento Teresa Rodriguez, dos organizaciones sociales que vinieron a cantar consignas anti- libertarias. En medio de ese caos, las fuerzas del orden establecieron un cordón, casi dispuestos a atacar. Quedamos del lado de los libertarios, con los milicos dándonos las espaldas y protegiéndonos. Es cuanto menos curiosa la sensación de estar del otro lado del mostrador, saber que esta vez no voy a estar en el lado factible de ser reprimido. Para el brazo armado del Estado, los de acá somos los argentinos de bien. La paradoja de sentirse seguro, en el lado incorrecto de la vida. Un hombre pasa con su hijo en brazos. Procura que los hombres de Gendarmería lo escuchen y le dice al nene "Como estos así no tenés que ser nunca: son policías pero de otro color".

Al final lo que parecía una situación a punto de explotar se diluye y comenzamos a emprender marcha hacia el estadio. De camino, a 2 cuadras, en una esquina se nuclea un grupo de personas bajo la bandera “Asamblea Scalabrini y Corrientes”, a quienes se les van sumando gente autoconvocada y transeúntes ocasionales. Están del otro lado de la calle. Y gritan “Son todos narcos”. La respuesta: “Vayan a comer polenta”. Gritos más eufóricos, la violencia verbal escala, cada bando da unos pasos más hacia adelante. Parece que la agresión física es inminente, pero no: la verdad es que la escena se parece más a un partido con visitantes, que a la lucha armada de los 70s. Acá también, ganó la democracia.

*****

El Movistar Arena es un lugar para unas 15 mil personas, algo así como el estadio cubierto de NOB, pero escandalosamente más moderno, y preparado acústicamente. Es el lugar que Rosario se debe hace años.

Los cacheos son rigurosos y por supuesto, con muy mala predisposición. Porque venimos en son de paz, pero la policía siempre es policía.

Ingresamos a las plateas altas. Somos 3 pero no tenemos asientos correlativos, lo que nos lleva a un problema con el seguridad encargado de ubicarnos:

—No se van a poder sentar juntos

—¿Pero se puede hacer algo?

—Y…salvo que se lo cambien a la gente que tenga estos asientos

—Bueno…acuerdo entre privados

El agente se ríe y nos deja sentarnos donde queramos. La libertad, avanza.

****

Finalmente, ingresan Las Fuerzas del Cielo y hacen un pasillo que se extiende en todo el campo. El estadio está al 85 % de su capacidad. A las 20:30 se apagan las luces, y comienza a sonar Panic Show de La Renga y ahora sí, a lo que vinimos. Aparece ÉL,el presidente de todos los argentinos. Una entrada digna de un espectáculo de box. Comienza a caminar y la gente se le tira encima, poguean juntos. El Javo luce feliz y da la sensación que todo este circo es solo un tipo pidiendo a gritos que lo quieran. El campo es enorme y la gente se amontona eufórica. Milei tarda. Panic show será un temazo pero suena por cuarta vez consecutiva y un poco lo empezás a detestar al Chizzo, que pobre, va a quedar pegado a este papelón histórico.

Llega el presi al escenario. Está agitado. Agarra el micrófono y se dispone a cantar. Ahora escuchamos Panic show pero por él y su banda integrada entre otros, por Bertie Benegas Lynch en batería, y Lilia Lemoine en coros. De lejos, el líder de LLA se ve como un Miguel Mateos venido a menos. Tiene 3 o 4 camperas y en el primer tema se saca una. Quizá ese sea el milagro argentino.

Suena, ahora sí, “Demoliendo hoteles” y el mandatario no canta las líneas “un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más”. Podría ser simplemente un momento de respiro vocal, o simplemente no la siente, y tendría todo el sentido.

De pronto, canta “Blues del equipaje” de La Mississippi. Sorpresa mayúscula. ¿En qué momento se le ocurrió llevar al vivo a este incunable? ¿Cuál es el bagaje de rocanrol que tiene el presidente? ¿Se bancaría Milei una noche en García? Fantasías aparte, el tema pasó desapercibido por la gente, que casi en su totalidad desconocía de la obra de Ricardo Tapia y sus secuaces.

Vamos a tomarnos el atrevimiento de juzgar al Milei cantante, total, el nivel de delirio que estamos presenciando lo amerita: el presidente canta con voz grave, carrasposa, como sonaría un vidrio rozando con telgopor. Canta todos los temas iguales. No hay matices y calculo, en función de su carácter, que sugerirle algo es en vano. Además, está siempre corrido de tempo. Milei canta como gobierna.

Momento cúspide de la noche: “Israel es el último bastión de occidente” afirma y procede a cantar el Hava Nagila, canción tradicional hebrea. En los diccionarios del futuro, la Real Academia Española debería considerar graficar con este momento la definición de la palabra “vergüenza”. Parte del público sigue el ritmo, más por apoyo a su líder que por convicción ideológica.

Cada tanto asalta la pregunta ¿Qué carajos está pasando acá? Uno observa y el tipo que está arriba del escenario está más cerca de ser un rockstar, que un presidente de la Nación. Este país es demasiado grande para dañar así la investidura presidencial, aunque a decir verdad, y en su defensa, tampoco es que los dos anteriores hayan hecho demasiado para salvaguardarla. Punto para el Javo.

Las canciones pasan: “No me arrepiento de este amor” y “Dame Fuego” (reversionada maravillosamente como “Tira piedras, kuka tira piedras”) en versiones cercanas a las de Attaque 77. En “Libre” de Nino Bravo, no pude evitar cantar a los gritos, porque es un temazo, y en definitiva, ¿qué es la música popular si no la adhesión de un estribillo en tu mente para siempre?

Ahora bien, si hay algo peor que Milei haciendo un tema de Charly es Milei haciendo dos temas de Charly.

“Yo soy un liberal

soy de todos el más liberal

no me podés pisar

porque soy capitalista

capitalista”

La reversión de la letra de “Tu vicio” no entraba en la métrica, las coristas jamás entendieron donde entrar, pero a esta altura el nivel de surrealismo es tal, que mirá si vamos a andar juzgando nimiedades. Fin del show y Milei nos avisa “Me voy a bañar y a vestirme de presidente”. La gente estalla de risa. Se viene una segunda parte formal, de presentación del libro. Pero lo mejor, ya había pasado.

****

Javier Gerardo Milei, ese accidente de la historia argentina. Lo que no tenía que ocurrir pero pasó. ¿Cómo se vive un hecho histórico en tiempo presente? Lo que acabamos de vivir se va a hablar en años. Llamalo fascinación, llamalo como quieras pero realmente es tan hipnótico este tipo como inverosímil que todo esto haya sucedido.

A la salida nos encontramos con Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, aquel pibe que colgó una guillotina en la puerta de la Casa Rosada y que declaró que los kirchneristas tienen que tener miedo. Estuvo preso por incitación colectiva a la violencia. De hecho está preso ahora mismo. Nos muestra en su pierna derecha su tobillera. “Como Cristina” dice y ríe. “Yo no estoy en las Fuerzas del Cielo porque no estoy de acuerdo con ciertas cuestiones organizativas” y lo dice con un cariño en el gesto, impropio de alguien que hizo y declaró semejantes barbaridades. Tenemos una charla amena. Realmente es un dulce al que le faltaron un par de correctivos. Y un poco cabe pensar que toda esta gente, quizá solo sean otros argentinos que necesitaban alguien en quien creer, ya que cierto partido político olvidó de representar.

¿Le sirve electoralmente a Milei hacer esto? En principio, fue una demostración absolutamente para el fandom; consolidación de voto duro. Por el contrario, es posible que tanto show después del bochornoso escándalo de Espert le resulte refractario al voto más oscilante. Demasiado circo y poco pan.

La noche termina en la pizzería de enfrente, en cuya caja tiene un cartel colgado. Quizá sea pura casualidad, o quizá, por que no, sea el pulso del momento, el reflejo del estado de ánimo de la sociedad, pero el cartel dice: “No se aceptan dólares”.