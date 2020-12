José Luis es el hombre que durante la tarde del martes se instaló en señal de protesta con su auto, un gazebo y reposera frente a la compañía de seguros Federación Patronal, en Salta al 3200. Allí pasó la noche y ahora advierte que llegará al lugar con una retroexcavadora. Su reclamo consiste en que la compañía de seguros que contrató le reconozca la totalidad del robo de las cuatro ruedas del vehículo, algo a lo que la empresa le niega desde hace dos semanas, a pesar de que –según dice José Luis– así corresponde según la póliza vigente.

“Yo soy el que paga el seguro y ellos durmieron calentitos en su casa anoche y yo cagado de frio en el auto”, reveló José Luis ante el móvil de Sí 98.9. Su objetivo no es hacer ningún daño, según aclaró, sino visibilizar su reclamo.

Una historia casi parecida a la de Bombita Rodríguez (Ricardo Darín) en Relatos Salvajes. Esperemos que no termine igual;

“Yo nunca tuve un siniestro con este auto, nunca un problema. Y ahora que los necesito me faltan el respeto. Fueron muy maleducados conmigo”, comentó. Y en esta misma línea sostuvo que “la clase media está cansada de bastardeo, estamos cansados de que nos boludeen”.

“La compañía hace 20 días me dice que me quiere pagar el 50 o 40 por ciento de los neumáticos. Pero el problema es que me dejaron 20 días sin movilidad. Esto empezó el 20 de noviembre”, detalló el hombre.

“Yo no me voy a ir hasta que se sienten a dialogar conmigo. Y que venga el dueño o un gerente, que no me manden una figurita”, concluyó.