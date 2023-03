Fin del misterio: le hicieron una prueba a los gemelos y se supo cuál es cuál

Fin del misterio. Los padres de gemelos ya pueden saber con seguridad cuál es Lorenzo y cuál Valentín, después de unas semanas sin identificarlos de forma fehaciente por el gran parecido de ambos. La historia se viralizó en Twitter y luego en la televisión

Todo comenzó a principios de marzo cuando Sofía, la mamá de los gemelos de 45 días contpo en Twitter que no podía diferenciarlos luego de que a uno de ellos le soltaran una pulserita identificatoria. No había chances de saber cuál era Lorenzo y cuál Valentín. “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, decía en ese entonces la joven de 25 años, profesora de educación física que vive en San Francisco.

Siempre con mucho humor, los padres contaron la historia en la televisión y, después de unas semanas, intervino el Renaper (Registro Nacional de las Personas) quien los visitó en su casa en la provincia de Córdoba para ponerle fin al misterio. Luego de tomarle las huellas nuevamente, pudieron cotejar con la información previa y descubrir quién es quién.

“El equipo del Renaper contrastó los datos biométricos de los gemelos con los registrados el día de su nacimiento, cuando le realizaron el DNI para bebés recién nacidos”, tuiteó en su cuenta el Renaper.