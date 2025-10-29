A casi 40 años del accidente nuclear ocurrido en Ucrania, a pocos kilómetros de la frontera con Bielorrusia, un grupo de perros con pelaje azul fue avistado días atrás en la zona de exclusión de Chernóbil.

La organización Dogs of Chernóbil, responsable del cuidado de estos animales, difundió imágenes en las que se observa a varios ejemplares con un llamativo color azul, algo nunca antes registrado en el área afectada por el desastre nuclear de 1986.

“No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, comunicó el equipo a través de un video difundido en redes sociales. La aparición de estos animales causó sorpresa entre los cuidadores, que nunca antes habían presenciado un fenómeno similar en la zona.

Ante la falta de una explicación inmediata, surgieron diversas hipótesis sobre la causa del color azul. “Lo más probable es que hayan estado en contacto con algún químico”, señalaron desde Dogs of Chernóbil.

A pesar del impacto visual que genera el pelaje azul, los voluntarios han asegurado que los perros afectados se muestran activos y en buen estado de salud. Desde 2017, Dogs of Chernóbil, afiliada a la organización Clean Futures Fund, se encarga de alimentar y proporcionar atención veterinaria a cerca de 700 perros que habitan en la zona de exclusión, un área de aproximadamente 47 kilómetros cuadrados donde los niveles de radiación superan seis veces el límite permitido para trabajadores humanos.