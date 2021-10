Las películas viejas siempre imaginaron el futuro con naves espaciales y autos voladores, pero parece que le erraron feo en el pronóstico y el futuro es mucho más absurdo e inesperado de lo que imaginaron: en el año 2022 se viene la carrera de monopatines eléctricos.

Su nombre será eSkootr Championship y en el 2022 tendrá su primera temporada en la que participarán 30 pilotos que competirán con un vehículo (ponele) fabricado por una empresa italiana llamada YCOM en colaboración con los organizadores del torneo.

Pero no se tratará de los típicos monopatines que vemos por la ciudad. Se llama S1-X y serán fabricados con fibra de carbono, alcanzarán los 100 kilómetros por hora, contarán con dos motores eléctricos, pesarán 34 kilos y no se podrá plegar, porque no son para pasear sino para competir en carreras.

El vehículo ya fue puesto a prueba por 16 pilotos en circuito cerrado y ninguno de ellos logró alcanzar la velocidad máxima, ya que según ellos mismos la experiencia de controlar un vehículo de motor sobre el que fue literalmente de pie es "increíblemente agotado".