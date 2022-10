Ed Sheeran le regaló a Sam Smith la estatua de un pene gigante: mide casi dos metros y es de mármol. “Es realmente salvaje. Pensaba que era una broma, pero es un pene de mármol de 1,8 metros”, explicó Smith en una entrevista con Kelly Clarkson. “Pesa dos toneladas y voy a tener que meterlo con una grúa en mi casa”, agregó.

Todo empezó cuando Sam visitó un bar de Sheeran, vio una obra de arte parecida y se la pidió: “Voy a encargar uno de tamaño natural para Sam Smith porque vio uno de ellos en mi pub (tiene uno en el jardín de su casa) y dijo: ‘Dios mío, me encantaría tener uno’”, había explicado el intérprete de “Shape of You”.

Sin embargo, este no es el primer pene que regala. La anécdota se conoció por parte del propio Elton John. “Para mi cumpleaños de este año, Sheeran me regaló un pene gigante de mármol”, contó.

“Le sugerí a David (su marido) que lo pusiera en el jardín. Y él dijo: “No, tenemos hijos”, afirmó Elton. “Pero es un pene muy bien hecho. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué le compras al hombre que lo tiene todo? ¡Un hermoso pene de mármol!”, añadió.

"Tiene un sentido del humor bastante macabro y puede comprarse lo que le de la gana, y como yo quería regalarle algo realmente original y tengo un amigo escultor, le compré un pene gigante de mármol. Se lo envié y había tallado ahí ‘felicidades, cabrón’. No tuve respuesta y estaba preocupado por si le había caído mal, pero de pronto me llamó y me dijo que lo amaba", contó Sheeran.