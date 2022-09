En su podcast, Drew's News, la reconocida actriz Drew Barrymore confesó algunos detalles de su atípica infancia, como el hecho de que sus padres le permitiesen consumir drogas siendo una niña, pero no alimentos azucarados.

En esa edición recibió a su gran amigo, el también actor Rob Lowe y al momento de la confesión charlaban sobre de si era beneficioso prohibir o no el consumo de azúcar a los niños cuando la protagonista de Los Ángeles de Charlie realizó una peculiar confesión: "Mi madre no me dejaba consumir azúcar. Studio 54 (por la mítica discoteca neoyorquina), la marihuana y el alcohol estaban bien, pero no podía tocar el azúcar", contó.

De acuerdo con la actriz, que su madre le prohibiese tomar azúcar hizo que ella lo desease más: "Escondía chocolate en el armario", confesó, "Todos los demás vicios eran conocidos, pero el azúcar era algo que ocultaba. De verdad, escondía una caja en el armario".

No es la primera vez que la actriz cuenta cómo fue su infancia. "Tenía problemas y demasiados recursos", explicó hace unos meses en el programa The Howard Stern Show de SiriusXM. "Iba a clubes y no a la escuela y robaba el coche de mi madre y estaba fuera de control". Una situación muy complicada que le llevó a probar la marihuana con nueve años, la cocaína con doce, abusar del alcohol e incluso pensar en quitarse la vida.

A los 13 años, su madre ingresó a Drew en el centro de salud mental Van Nuys Psychiatric durante más de un año: "No podías perder el tiempo allí. Si lo hacías, te arrojaban a la habitación acolchada o te ponían en una camilla y te ataban", explicó la actriz.

Después de "30 años de terapia y mucho examen de conciencia", la actriz aseguró que se dio cuenta de que tenía un problema: "Al final pensé que tal vez necesitaba algún tipo de estructura y disciplina porque todo era muy accesible, tan arruinado en mi mundo que tal vez era necesario un tratamiento de para poder reiniciar el resto de mi vida", reconocía.

Incluso dice llegar a entender el por qué de la actitud de su madre: "Creo que vivió con mucho dolor y yo tampoco le hablé durante mucho tiempo".