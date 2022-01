Flor de emoción y susto se llevaron varios habitantes de la tranquila pampa bonaerense el jueves a la noche, cuando en el cielo vieron que surcaba una misteriosa hilera de luces, como si fuera la propia invasión alienígena vaticinada por tantas películas a lo largo de los años.

Pero no, el miedito les duró hasta que se enteraron de que no eran ovnis al ataque ni fisgoneando terrícolas, sino un tren de satélites de la empresa Starlink, la del magnate Elon Musk.

El viaje estelar se pudo ver el jueves a la noche en las inmediaciones de localidades como Olavarría, Azul, San Bernardo, Ayacucho y Bolívar. También el mismo fenómeno fue advertido en Mendoza, Catamarca, y en Chile.

Más de uno apuró el teléfono celular y filmó la insólita aparición.

Pero la explicación tiene mucho más de negocio que de fantasía ficcional: el objetivo de Starlink es proporcionar conectividad de banda ancha a internet a áreas poco accesibles del planeta, así como brindar un servicio a precios competitivos para áreas urbanas.

Este servicio que promete revolucionar las conexiones de banda ancha comenzará a funcionar en breve en España, aunque las promesas de bajo costo todavía no se materializaron ya que adquirir la antena costaría 499 euros, más unos 99 euros mensuales. No obstante, la compañía no precisó qué catzo andaban haciendo sus satélites por las pampas sudacas.

En cuanto al fenómeno, un vecino de Olavarría que lo registró indicó a En Línea Noticias que "parecía un collar de luces", mientras que otro señaló que "es algo largo con muchas luces".