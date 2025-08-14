Los vecinos del sureste de Fort Collins, en Colorado, Estados Unidos, se encuentran en estado de alerta por la apareción de conejos con tentáculos en sus cabezas.

A pesar del pánico que se generó en la población, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado afirmó que se trata de una infección viral que solo afecta a esta especie y que no es contagiosa para los humanos ni otros animales.

Las autoridades de Colorado Parks and Wildlife (CPW) identificaron la causa como el virus del papiloma del conejo de cola de algodón. La infección produce nódulos negros en la piel que pueden alongarse y adquirir una apariencia costrosa, incluso, algunos residentes caracterizaron estos crecimientos como “con aspecto de costras” que se extienden principalmente alrededor de la boca y otras áreas de la cabeza.