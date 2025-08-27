El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmó el primer caso de gusano “barrenador” en humanos.

Según se informó, fue detectado el pasado domingo en un paciente que regresó de un viaje a El Salvador.

Si bien este insecto suele afectar mayormente al ganado, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que hasta el momento no se detectó ningún caso en animales este año.

Los gusanos "barrenadores" son las crías de moscas parásitas, cuyas hembras ponen huevos en las heridas de cualquier ser vivo de sangre caliente. Una vez que los huevos de estas moscas eclosionan, salen las larvas, que usan sus afiladas fauces para excavar en la carne viva, causando miasis y afectando a los tejidos y órganos .

Estos gusanos suelen atacar principalmente al ganado, llegando a producir la muerte de los animales. En el caso de los humanos, hoy día se puede combatir con un tratamiento temprano.

Ante la alarma por el caso detectado en el paciente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos sostuvieron que el riesgo para la salud pública es muy bajo.