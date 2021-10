Los guitarristas del mundo, sea del palo que sea, se rinden ante la intensa belleza del solo de guitarra que David Gilmour introdujo en Another Brick in the Wall Part 2, dentro de la obra cumbre The Wall.

Y es para ellos quizás, y para los devotos fans de Pink Floyd, que se ha subido a YouTube la pista aislada de este solo monumental. Así pueden disfrutar el punteo impar del circunspecto británico, profundo, cerebral y visceral a la vez. Ahí está la stratocaster de David, volando en toda su dimensión y sin otros instrumentos que le emparden su belleza.

(Fuente: Meneame.net)