El músico y compositor rosarino Martín Neri publicó este viernes en plataformas un llamativo trabajo audiovisual con videos animados por la técnica stop motion denominado "Encierro" para el que compuso una canción (con texto de Jorge Fandermole) y cinco músicas incidentales (a partir de relatos de Leopoldo "Teuco" Castilla, Nadia Larcher, Gustavo Cortés, Carlos Aguirre y Teresa Parodi).

"Desde un principio, apenas apareció la música, me invadió la inquietud de vincular la técnica stop motion con ciertos rasgos motrices del encierro. Por cierto, las características del movimiento fragmentado que la misma técnica de manera genuina propone, me resultaba muy de la mano con esta temática que me interpela", señala Neri.

El autor del disco "Matriz del agua" (2015), agrega que "por otro lado a 'Encierro' siempre la concebí como una intervención audiovisual, ya que me inquietaba mucho que dialoguen los distintos relatos subjetivos en una misma línea de tiempo".

En diciembre de 2020, Neri lanzó la canción "De un mismo barro" -que da título a un trabajo compartido con el trovador riojano Ramiro González- y que bajo producción de Gustavo "Popi" Spatocco, reunió a Silvio Rodríguez, Teresa Parodi, Chango Spasiuk, Trueno, Estela de Carlotto y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.

