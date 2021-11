Wanda tomó un vuelo sola a Milán y se especula con una nueva separación

Luego de la separación, escándalo y posterior reconciliación con Mauro Icardi, Wanda Nara tomó un vuelo nocturno a Milán y encendió las alarmas. Quizas el rencuentro con el futbolista duró menos de lo que esperaba.

"Chau", escribió Wanda Nara en una historia publicada en su cuenta de Instagram junto a la canción "Maldita foto", de Tini Stoessel y Manuel Turizo, cuya letra reza: "Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro".

La mediática sabe que sus redes sociales son su propio medio de comunicación y no parece ingenua la publicación. Además se supo que viajó sola, sin sus hijas e hijos. Así lo confirmó Ángel de Brito, quien ayudo a generar alerta: "WANDA voló a Milán. Nuevamente", posteo el conductor de Los Ángeles de la Mañana. "Viajó sin los hijos", agregó el periodista en otro tuit.