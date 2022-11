Wanda Nara descartó la reconciliación con Mauro Icardi

Wanda Nara llegó al país y trajo consigo nuevos capítulos de una novela sinfín. Es que la diva argentina abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y no dudó en responder a todo lo que le preguntaron sus fans. "¿Por qué no decís que te reconciliaste?", le preguntaron. "Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad... pero no resultó", lanzó ella.

Wanda viene protagonizando una serie que no da respiro. De la separación por el supuesto affaire entre la China Suárez y Mauro Icardi, a su posible romance con el cantante de cumbia L-Gante, pasando por unas vacaciones en Maldivias con Icardi, otra vez.

Las y los seguidores vieron como su marido pintaba una luna de miel de reconciliación. Pero toda historia tiene varias versiones y en este caso, faltaba la voz de ella. Así, apenas aterrizó al país este martes, aseguro contando en historias de Instagram que, una vez más, apostó a su matrimonio. Pero no funcionó. Ahora que está en Argentina habrá que ver cómo siguen los pasos de la modelo y empresaria que tiene siempre a sus fans en vilo.