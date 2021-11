Wanda Nara rompió el silencio desde que estalló el escándalo entre su esposo, Mauro Icardi, y la actriz Eugenia La China Suárez. Lo hizo en una entrevista especial con Susana Giménez, cuyo adelanto se vio en la noche del martes por Telefé.

"Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio", reconoció ante la conductora aunque luego iría mostrando cierta tolerancia y calma ante el episodio, al punto que contó que le pidió disculpas a la China. Se comunicó con la actriz en medio de la charla, le pidió disculpas por haberla tratado de "zorra" y "putita" durante un "momento de calentura".

La empresaria comenzó dando detalles sobre el momento anterior al escándalo: encontré los chats con una persona muy famosa que ustedes ya saben ”.

Wanda le contó a Susana la reacción del jugador del París Saint- Germain cuando lo encaró por los chats con La China: “Mauro me dijo que este fue el error de su vida”.

“¿Se vieron la China y Mauro?”, Preguntó Susana. “Parezco una chusma pero es lo que tengo que hacer hoy”, agregó casi como para justificarse. “Él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada ”, respondió Wanda. "Él está arrepentido y yo creo en la palabra", agregó sobre el momento en que decidió perdonar a su pareja.