Tras su última internación, en la que permaneció en terapia intensiva durante dos semanas, Santiago “Chano” Moreno Charpentier brindó un show en La Plata y conmovió a su público cuando habló sobre su salud.

“Me tuvieron que dar dos inyecciones para cantar hoy”, confesó el ex líder de Tan Biónica, que se presentó este viernes en el Estadio Atenas en el que fue su primer recital luego de recibir el alta en el Sanatorio Otamendi.

El músico estuvo intubado durante su recuperación y comentó que se arrancó el tubo cuando se despertó del coma. “Yo me lo arranqué y me lastimé las cuerdas vocales”, confesó y preocupó a todos los presentes. Luego de ello, aclaró: “Para cantar hoy me tuve que dar dos inyecciones de duo-decadron”.

Chano también explicó cuál fue su reacción tras despertarse del coma: “Lo primero que hice fue llamar a mi manager y le dije ‘por favor, lo único que me va a hacer bien en este momento es no cancelar el show’”.