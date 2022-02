En el día del cumpleaños número 64 de Silvia Süller se viralizó en las redes sociales un video de 1995 en el que la ex vedette dio cátedra sobre feminismo en un programa conducido por Chiche Gelblung.

En el material audiovisual, que se difundió este jueves, la reina de los mediáticos discute con varias mujeres que se encontraban en el estudio de TV, entre ellas Esther Goris.

El debate televisivo había tenido lugar en el programa "Memoria", el mítico ciclo conducido por Chiche Gelblung, donde se convocó a mujeres del ambiente artístico para debatir sobre distintos tópicos.

"La mujer fue siempre usada, y yo me incluyo en este papel, usada, maltratada, ultrajada y tirada a la basura como un trapo viejo", afirmó Süller.

Por el otro lado, Esther Goris, afirmó: "¡Cómo les responden a los hombres después de que nos han mantenido durante milenios, han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora!", lanzó la actriz. Indignada, pero respetuosa, les dijo: "Las quiero ver a ustedes de nuevo dentro de 15 años", advirtió Silvia.

En tanto, otra joven le preguntó a la ex vedette por qué se había dejado pisotear. Entonces Silvia respondió: "Te pasan cosas en la vida y la vida te da experiencias que ahora nunca más me va a pasar lo que me pasó".