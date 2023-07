Benjamín Vicuña dio explicaciones sobre la polémica frase que expresó luego de recibir un premio Martín Fierro. En su discurso, el actor chileno había agradecido al país que le dio “hijos y un amor”, en supuesta referencia a Pampita.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, dijo Benjamín, una frase que este lunes circuló por todos los medios como una indirecta a Pampita, por lo que el actor salió a explicar qué quiso decir.

“¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”, le preguntó Vicky Xipolitakis en el ciclo de Telefe “Cortá por Lozano”, y Vicuña no esquivó el tema. “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación”, analizó.

"Quise decir que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, agregó Benjamín. “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, sacrificio. Era 9 de Julio y dije ‘es un país que me dio mis hijos, el amor’. Quizás me equivoqué...”, evaluó.

Si bien Vero Lozano quiso bajarle los decibeles al episodio, Benjamín se mostró arrepentido. “Justo estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo, pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja, que lo he vivido...”, explicó.

“Tengo la suerte de que amo este país incluso... Frases polémicas no voy a seguir regalando”, dijo entre risas. “Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”, cerró, dándole un nuevo sentido a la charla.