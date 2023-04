Viviana Colmenero, la ganadora de la tercera edición de Gran Hermano, afirmó este jueves que fue estafada luego de quedarse con la edición 2003 del reality.

"Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par de días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata", denunció la ex participante de GH, a través de su redes sociales.

“Nunca sabré quiénes fueron los vivos/as que se quedaron con mi plata. No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos”, agregó.

El descargo de la ganadora del reality tuvo como detonante la lista de los abultados montos que perciben los participantes de la última temporada por asistir a eventos.

"Se ve que tenía la autoestima tan baja, que habiendo sido la protagonista de un reality que media 30 puntos. Siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público. Me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente", concluyó Colmenero.