Luego de un 2021 para el olvido, Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con un nuevo formato y una billetera abultada.

En esta oportunidad, el famoso conductor estará a cargo de "Canta Conmigo Ahora", una versión local de "All Together Now" emitido por la cadena BBC One. Para este programa la producción deberá contar con 100 jurados que tengan conocimientos en canto.

Además de los especialistas, Tinelli apostará por nombres importantes como Marcela Morelo, Coti Sorokin y Cande Tinelli.

Según el periodista Ángel de Brito, el creador de Showmatch pensó en dos estrellas internacionales que estaría confirmadas. Por un lado Cristian Castro y por el otro un cantante que ya participó como jurado en La Voz Argentina, El Puma Rodríguez. Ambos artistas cobrarían cifras millonarias por participar del reality.

Asimismo, se espera la respuesta de María Eugenia "La China" Suárez, quién habría pedido una importante suma para ocupar un lugar en el jurado.