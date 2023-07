La modelo Silvina Luna, que está internada en el Hospital Italiano desde mediados de junio como consecuencia de los problemas provocados por una mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki, salió de terapia intensiva y fue trasladada a una habitación de terapia intermedia.

“Silvina Luna salió de la terapia intensiva en donde estaba. No quiere decir que esté muchísimo mejor esto. Ojo, no quiero crear falsas expectativas, tampoco”, indicó Ángel de Brito, sobre el final de la emisión del último lunes en LAM (América).

“Día por medio voy preguntando como está Silvina... Al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Y me cuentan que hoy la cambiaron de piso. Ya no está en el piso de la terapia intensiva donde están todos. Pregunté si estaba en sala común, pero me dijeron que está en una habitación aunque con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, explicó el periodista.

En cuanto a los motivos por los cuales fue trasladada la modelo, de Brito dijo: “Me explicaban los médicos que esto lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente. Mientras estuvo intubada y sedada, no se daba cuenta dónde estaba. Pero como Silvina tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa, prefirieron hacer esto que hacen frecuentemente en muchas clínicas, con el mismo control, exacto, de una terapia intensiva”.