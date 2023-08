Carolina Pampita Ardohain trasladó una inquietud personal ante la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza se convierta en el próximo presidente de la Argentina. Fue en el programa LAM de América donde estaba invitado Jorge Lanata analizando lo que sucedió en las PASO.

“Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, arrojó Pampita.