Esta semana que empieza Nicki Nicole presentará su nuevo material “Ojos Verdes”, pero a modo de adelanto compartió un fragmento que despertó mucho interés entre sus fanáticos.

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta desde el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas”, dice una parte del nuevo tema de la cantautora rosarina.

La canción está inspirada en el fin de su romance con Peso Pluma, que ocurrió hace dos meses, en medio de un escándalo ya que el artista fue grabado mientras se encontraba con otra mujer luego de ver el Superbowl en Las Vegas.

Por ese entonces, Nicki no dudó en compartir con todos su desilusión por el fin del romance. “Cuando no te cuidan y no hay respeto... Ahí es cuando decido no quedarme”, dijo la cantante.

Luego se expresó un poco más durante una entrevista en España, antes de tocar en ese país, en el marco de su gira “Nicki Nicole abre su alma”: “Lo hice un poco porque lo sentí. Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. Me gustaron mucho también los mensajes que recibí, de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño”.

“Eso es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil. Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”, concluyó Nicki Nicole.