José María Muscari anunció que adoptó a un adolescente de 15 años llamado Lucio y le dio la bienvenida en sus redes con un emotivo posteo.

"Paternidad. Siempre deseé ser padre y llegó el momento. Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente", comenzó la publicación el actor junto a una foto con su hijo.

Y agregó: “Lucio, mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón. Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”.

“LUCIO ES AMOR. Escribo y no puedo parar de llorar, se me moja la pantalla y no es metáfora, no puedo contener el torrente de lágrimas del amor”, cerró el reconocido director teatral.

La publicación completa: