El panelista de televisión Mariano Caprarola falleció este jueves en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado desde el lunes pasado. Además de su paso por la televisión, también fue productor de moda y hasta se animó al teatro de revista. Tuvo problemas de salud derivados de cirugías de Aníbal Lotocki.

Además de personaje del mundo fashion -integraba el staff del programa La Jaula de la Moda, por el canal Magazine- Caprarola había desarrollado una gran carrera como productor de moda en las más prestigiosas revistas argentinas. Incluso, tuvo un breve paso por el teatro de verano compartiendo cartel con Carna y Sergio Gonal.

Caprarola estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico desde el lunes pasado, donde era tratado por una insufiencia renal. El sábado 12 de agosto había cumplido 49 años.

A comienzos de julio, en una entrevista televisiva, Caprarola fue consultado por la situación de Silvina Luna, y se refirió a Lotocki, quien intervino a ambos inyectándoles metacrilato.

"Primero me enfermó, yo tengo una insuficiencia renal. No puedo decir la palabra asesino porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso, pero el día que la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir 'es un asesino', hoy no puedo", dijo entonces el panelista.