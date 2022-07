La conductora y actriz argentina, Moria Casán, compartió este jueves una foto muy canchera donde se la ve disfrutando de sus vacaciones con su marido, Fernando Galmarini, ex funcionario del gobierno de Carlos Menem y uno de los fundadores del Frente Renovador. "En Cascais, Lisboa con #FernandoGalmarini. Amo nuestro sex appeal #Vacaciones #Playa", escribió, entre emojis de corazones, besos y fuegos, la diva argentina en sus redes sociales.

Moria Casán y Pato Galmarini se casaron a fines del año pasado. La unión fue sencilla, privada y familiar. "La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices", describió la artista días después de consumado el casamiento.

Fernando Galmarini fue el secretario de Deportes de la primera etapa de la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995). Durante su estadía en el cargo se desarrolló el acondicionamiento del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), se retomaron los Juegos Evita y se organizó el Mundial de Básquet de 1990. Años después fue partícipe del armado del Frente Renovador (FR), de orientación peronista, cuya fundación se dio en junio de 2013 y su legalización en igual mes pero de 2019. Galmarini, además, es el suegro del presidente de la Cámara de Diputados de la Nació, Sergio Massa.