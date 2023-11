Moria Casán fue la invitada especial de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, y volvió a mostrar su lengua karateca. En esta ocasión, no tuvo problemas en hablar sobre su vida sexual con Fernando “Pato” Galmarini.

“Estoy muy bien, muy bien. Pato es una excelente persona”, arrancó contando la jurado de Bailando 2023. Luego, reveló algunas intimidades de la vida junto al suegro de Sergio Massa.

“Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano, por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos sino con la mirada. Él me mira y ya está”, destacó la actriz de Brujas.

Carmen interrumpió el relato de “La One” para consultarle sobre qué tan seguido tiene relaciones sexuales, a lo que la ex vedette afirmó: “Todos los días”. “Yo te diría que todos los días. Pero hacer el amor no es solamente cama. No te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito, algunas veces cuello, genitales…”, reveló Moria.

En otro momento de la entrevista, la producción pasó un video en la pantalla del primer encuentro entre Moria y Galmarini cuando el político estuvo como invitado en el programa de la ex vedette, "A la cama con Moria". En ese momento, se la pudo ver a la actriz cuando recibió a su actual novio, quien había entrado al estudio con una botella de champagne y dos copas de cristal. “Pasaron 32 años de ese día”, recordó Moria. “Después de ese día no lo volví a ver nunca más. En junio del 2021 cuando me invitó a tomar un café, yo le dije que no tomaba café, que tomaba té. Y él me dijo: ‘Dale, te invito igual’”, contó entre risas.

En cuanto a su nueva vida con Galmarini, la actriz destacó que está viviendo un buen momento personal. “Conocí a una familia encantadora. Malena, Sergio, sus hijos, son una familia que milita la vida”, aseguró sobre los parientes del candidato presidencial.

Por otra parte, Moria explicó que Pato “es muy prolijo” y que, por el contrario, ella es “muy caótica”. “Es muy buen compañero, es muy inteligente y muy bravo de carácter”, expresó y señaló que él la calma con ciertos comportamientos.

A sus 77 años, la diva reconoció que encontró un buen amor. “Estoy muy bien, a mí me parecía que era muy difícil enamorarse, pero encontré un buen amor que es Galmarini, es un divino, buena gente”, contó.