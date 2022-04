A sus 95 años, Mirtha Legrand retomó la vida social de la que disfrutaba previo a la pandemia de coronavirus. Luego de festejar su cumpleaños en febrero con una gran celebración, la diva de los almuerzos regresó a otra de sus grandes pasiones: asistir al teatro y a distintos eventos.

Así fue que esta semana la conductora se hizo presente en un desfile organizado por su amigo y diseñador favorito, Claudio Cosano y, ante los medios que estuvieron allí, Mirtha sorprendió a todos al revelar su rutina diaria de ejercicios para mantener su físico activo.

"Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa, que es grande, así que voy y vengo", comenzó diciendo y agregó: "Y no saben la gimnasia que hago... ¡Soy una maravilla haciendo gimnasia! Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean".

Asimismo destacó el cuidado médico que recibe: "Bueno, tengo a Guillermo, mi kinesiólogo, que hace tres años ya que me acompaña, así que estoy muy bien... ¡estoy perfecta!", concluyó Chiquita y demás aclaró que todos los ejercicios los realiza acostada.

Mirtha se encuentra definiendo su regreso a la televisión los sábados por la noche, mientras que los históricos almuerzos quedarían en manos de su nieta, Juana Viale.