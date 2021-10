El cantante Mike Patton anunció la cancelación de la gira que Faith No More iba a iniciar mañana por Estados Unidos y de los shows previstos con Mr. Bungle, uno de sus tantos proyectos musicales, por "problemas de salud mental", que aseguró que se exacerbaron por la pandemia de coronavirus.

"Lamento informar que, debido a razones de salud mental, no puedo continuar con las fechas programadas de Faith No More y Mr. Bungle. Tengo problemas que fueron exacerbados por la pandemia que me están desafiando en este momento", escribió el artista en sus redes sociales.

Y añadió: "No siento que pueda dar lo que debería en este momento y no voy a dar nada menos del cien por ciento. Lo siento por nuestros fans y espero compensarlos pronto. Las bandas me apoyan en esta decisión y esperamos trabajar en esto de una manera saludable".

Faith No More tenía previstos unos doce conciertos entre mañana y el 23 de octubre en Maryland, Chicago, Newport, Las Vegas, Los Ángeles y Kansas, entre otras ciudades de Estados Unidos. Por su parte, Mr. Bungle iba a actuar en Chicago el 17 y 19 de este mes.

Poco después del anuncio de Patton, sus compañeros apoyaron la decisión a través de un mensaje publicado en el sitio oficial del grupo. "Trabajamos duro durante algunos meses y estos últimos ensayos no dejaron ninguna duda de que habíamos vuelto a la mejor forma, lo que hace que esta declaración sea muy difícil de escribir", dice el texto.

"A pesar de todo esto, tenemos un integrante de nuestra familia que necesita ayuda. Creemos que seguir adelante con estas fechas habría tenido un efecto profundamente destructivo en Mike, cuyo valor para nosotros como hermano significa más que su trabajo como cantante", añade, en otro pasaje, para luego concluir que Patton "puede contar con nuestro apoyo al cien por ciento para hacer lo que necesita".

Aunque no hay antecedentes de situaciones en las que demostrara un estado mental débil, Patton cultivó un perfil díscolo, sobre todo por sus críticas a la industria musical y su reacción negativa ante el estilo de vida convencional ligado al hedonismo de las estrellas de rock.