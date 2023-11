Matt LeBlanc, actor que encarnó el papel de Joey Tribbiani en la megaexitosa serie televisiva "Friends", rompió el silencio y despidió con un sentido mensaje a su amigo Matthew Perry, fallecido el pasado 28 de octubre.

Luego de la muerte de quien interpretara a Chandler Bing en el mismo programa, su compañero de rodaje utilizó su cuenta de Instagram este martes para despedirse de forma pública.

“Matthew. Me despido con el corazón cargado. Honestamente, los momentos que pasamos juntos se encuentran entre los momentos favoritos de mi vida. Fue un honor compartir escena contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela, hermano, por fin estás libre. Mucho amor. Y supongo que te quedas con los 20 dólares que me debes”, fue el profundo texto con el que LeBlanc compartió una serie de fotografías de ambos juntos y con los demás compañeros de show.

En la serie televisiva, éxito a nivel mundial, el personaje de LeBlanc fue compañero de hogar del interpretado por Perry.

La última producción que los vio juntos fue el especial "Friends: The Reunion" o "The One Where They Get Back Together", de 2021, que consistió en un programa de casi dos horas en donde el reparto principal volvió a recorrer los decorados de la serie original.

Matthew Perry fue encontrado sin vida el pasado 28 de octubre, a los 54 años, en la bañera de hidromasaje de su casa en Los Ángeles.