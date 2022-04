La panelista opinó sobre el incipiente amorío entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y fue contundente al señalar a la cantante como” la tercera en discordia” entre el futbolista y su expareja.

Lo cierto es que la fecha en la que se separaron Rodrigo de Paul y Camila Homs no están claras a nivel mediático y, en ese sentido, la periodista lanzó un letal comentario contra la intérprete de “Bar”.

"En septiembre del año pasado ya se hablaba de que la habían visto a Tini con Rodrigo de Paul en Madrid. No estaba la foto. El que tiene que cuidar a su familia es él. Las fechas no cierran por ningún lado", dijo Marcel Tauro y arremetió: "Tini tiene que cuidar su imagen, no tenemos que cuidársela nosotros”.

El comentario final hace alusión a la versión lavada de los hechos que dio la chimentera Yanina de la Torre que planteó que desde junio el futbolista ya no estaba con la mamá de su hija Camila Homs, y que recién en noviembre Stoessel habría empezado a tener contacto con él.