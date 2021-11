Maju Lozano, conductora de Todas las Tardes, hizo un fuerte descargo en vivo que sorprendió a sus compañeros y audiencia. "Vengo a trabajar en condiciones infrahumanas", expresó haciendo referencia a las dolencias que padece tras su intervención quirúrgica y a las condiciones en las que se ve forzada a trabajar.

"Quiero agradecer a mi médico, que me salvó la vida literalmente", dijo Maju Lozano en los últimos tres minutos de su programa, al cumplir un mes de haber sido operada de urgencia. De pronto, continuo: "Y no quiero agradecer a la gente de compras del canal porque yo hace 60 días estoy pidiendo un sillón para poder trabajar como corresponde por pedido de mi médico y estoy muy apenada porque todavía estoy esperando una respuesta”, indicó notablemente indignada.

“Yo realmente he venido a trabajar en condiciones infrahumanas. Amo este canal, amo mi trabajo con toda mi alma, y lamento que mi entrega hacia ustedes no sea correspondida de la misma manera”, acotó.

En este mismo sentido explicó que el sillón en el que se encuentra sentada esta roto y desde hace cuatro años, cosa que no le importó mientras estaba bien de salud. Pero en este momento necesita poder estar sentada cómoda. "Hace cuatro años que estoy sentada en un sillón roto, cosa que me chupa tres reverendos huevos, pero realmente en este momento lo necesitaba. Por eso, incluso, hasta me ofrecí a pagarlo o traer uno de mi casa porque necesito estar cómoda para poder trabajar", comento mirando a cámara.

"No solo trabajo con mi entrega, con mi alma y mi corazón, porque amo profundamente este programa, sino que también trabajo con mi cuerpo. Entonces estoy esperando que, por lo menos, la gente de compras o quien corresponde, sea haga cargo de mi pedido que hace 60 días estoy esperando un lugar para trabajar cómodamente y no morirme de dolor cada vez que termine el programa", cerró.