Tini se presentó este fin de semana en la apertura de los Juegos Suramericanos de Asunción para dar un show y se escuchó a una de las conductoras decir: “Mira ese ombligo”, a lo que su compañera respondió que “no quiero mirar, voy a tener pesadillas”. Los comentarios fueron repudiados en redes por fanáticos y seguidores de la cantante.

Al parecer, los conductores no se habrían dado cuenta de que tenían los micrófonos abiertos después de que el sonidista los haya dejado activos. Otra de las frases que generó repercusión fue “ahora lo entiendo a De Paul”, haciendo referencia a la relación amorosa que tiene la cantante con el futbolista de la Selección.

En Twitter salieron rápidamente a repudiar los dichos. Una usuaria publicó: “No se debería criticar el aspecto físico de nadie”, mientras que la palabra más utilizada para referirse a lo ocurrido fue “vergüenza”. Algunos pidieron el despido de esos presentadores del canal Tigo Sports, donde se transmitieron las críticas a Stoessel.

El momento:

Después de los desafortunados comentarios, Chipi Vera, Eva Rodríguez y Montse González salieron a pedir disculpas a través de un video que publicaron en las redes sociales.

En este contexto, Vera expresó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Pero también aclarar de mi parte mi comentario fue ‘Ahora entiendo a De Paul’ porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.

Rodríguez manifestó: “Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan” .

González dijo: “Me tomé un tiempo para analizar, me siento mal, me siento arrepentida, realmente fue un comentario totalmente fuera de lugar, fue algo que hicimos sin pensar, bromeamos. Quería pedirle disculpas públicamente, estoy muy dolida con lo que sucedió porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió”.