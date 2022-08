Georgina Barbarosa contó que se abrió una cuenta en Tinder, una aplicación de citas que te permite conocer a personas con gustos e intereses similares, y reveló los requisitos que deben cumplir aquellos que quieran conquistarla.

En declaraciones radiales, la conductora dijo que actualmente no está en pareja, pero que tuvo “un par de cosas”. “Primero uno, después el otro”, bromeó. Consultada sobre las nuevas formas de vincularse, dijo que no lo descarta aunque admitió que no se ve en una relación poliamorosa porque es muy celosa.

A continuación reveló que tiene Tinder y que a una expareja la conoció en la app de citas. “Lo que me pasa es que estoy tan ocupada ahora que no tengo tiempo de fijarme”, explicó sobre la dificultad de conocer a alguien en este momento.

Respecto a los requisitos, detalló: “Tienen que ser valientes porque te ven fuerte y se asustan”. En este punto remarcó que no deberían tener miedo porque ella no busca a alguien para que la mantenga, convivir, tener hijos o casarse. “No soy tan complicada”, afirmó.

Y agregó: “Que sean limpitos, con toda la dentadura, simpáticos y cultos. Que me hable bien, que me conjugue bien los verbos y que no me diga ‘vistes’ o ‘agarrastes’”.