Se hizo viral el momento en el que la cronista de TV Pública Sofía Martínez quiso entrar al vestuario de Boca, al término del partido que organizó Juan Román Riquelme, y Coco Basile la echó. Lo que pasó en segundo plano es que Lionel Messi aprovechó ese momento para retirarse y evitar la segura búsqueda de la notera y no darle la entrevista que buscaba.

La situación fue la contracara de aquella cálida nota que ella le hizo en Qatar, luego de obtener la Copa del Mundo. Desde entonces se tenía que ambos tenían muy buena onda.

Sin embargo, según el periodista chimentero Flavio Azzaro, la relación ya está rota. Contó en Desayuno Americano (América TV): "Lo de Sofi Martínez tiene que ver con que Messi estaba enojado con ella", dejó el panelista en el ciclo que conduce Pamela David.

"Ella hizo una serie de entrevistas para la TV Pública (Llave a la eternidad) y cuando entrevistó a Messi, él le dijo algo en off que ella después contó", sumó y aseguró que "Messi lo consideró una traición".

"El le cuenta algo que tiene que ver con la camiseta de Boca, todo en off. Sofi después, no recuerdo si en las redes sociales o en el programa de Andy (Perros de la calle, Urbana Play), lo revela. Él le reconoció que sí quería ponerse la camiseta de Boca Juniors, pero no lo quería hacer público", dijo Azzaro al develar el misterio del enojo del futbolista con la cronista.

Si bien el rosarino en ningún momento se quitó la casaca de la Selección Argentina durante el partido, el capitán albiceleste lució una prenda auriazul en el vestuario que enloqueció a los xeneizes cuando las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

En el vestuario, el rosarino posó para una foto con el utilero Matías Capella. Allí se vio a la "Pulga" con el diseño de unas ojotas que lleva los colores de Boca.

Pero eso solo corre para la ilusión porteña. La única camiseta de argentina que Leo ha lucido en alguna oportunidad es la de Newell's.