Entre los invitados a la mesa televisiva de Juana Viale, este domingo por Canal 3 (Canal 13 en origen), Adrián Suar y Alejandro Lerner tuvieron una de cal y otra de arena. Primero hubo un cruce fuerte al debatir sobre el rol del Estado. Y por momentos el clima se crispó, agrietado.

Todo comenzó cuando el actor y productor televisivo deslizó que no todos tienen “la posibilidad de concretar sus sueños”, dando a entender que ahí es donde debería intervenir el Estado.

Con otra mirada, Lerner insistió en que “todos pueden” cumplir con sus metas y citó el caso de Diego Armando Maradona. "No, todos pueden. Los convencieron de que no pueden. Maradona fue Maradona porque él creía que era Maradona", argumentó, sorprendiendo incluso a la conductora.

Sin coincidir, y con Hernán Casciari –también invitado– apoyándolo, Suar sostuvo que, “a veces, el Estado debe estar para los que no pueden”.

"Yo estoy a favor de lo privado. Yo siempre me autogestioné, pero hay otros que no pueden", señaló el actor, y concluyó: "Yo no creo en el estado omnipresente, pero sí en el Estado presente".

Luego de ese momento áspero, siguió la charla y de nuevo una anécdota unió a ambos invitados.

El gerente de programación de Eltrece, recordó cómo la canción surgió durante la producción de la telenovela "Rodolfo Rojas," protagonizada por Carlos Andrés Calvo. Inspirado en una conversación con Suar sobre la trama de la novela, Lerner compuso la canción inmediatamente después de finalizar la llamada. Al día siguiente, presentó la canción a Suar, quien exclamó: "¡Sos un hijo de p...!".

"Volver a empezar" se convirtió en un himno de resiliencia y esperanza, reflejando la capacidad de la Argentina para superar adversidades y comenzar de nuevo.