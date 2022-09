Lali Espósito habló de su sexualidad y reveló que le gustan las mujeres. En una entrevista vía streaming con el programa Luzu Tv, la jurado de La Voz Argentina, contó: "Me mentía un montón. No aceptaba que me gustaban las minas o que tenía como una dualidad".

Al respecto, sumó que cuando reconoció sus preferencias sexoafectivas decidió plasmarlo en su música, mencionando las canciones "2son3" y "N5" como ejemplos del sinceramiento que experimentó en el último tiempo.

"Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías conmigo misma, yo no aceptaba un montón de cosas que quería y me gustaban", aseguró la actriz y sumó: "Siempre separaba: me gusta una chica, pero yo me pongo de novia con chabones", continuó.

Respecto a las últimas dos canciones que lanzó, Lali contó: "En los últimos años, me di cuenta de que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca". También dijo que sentía que "había todo un público que necesita representación y no tenía una canción como '2son3' o 'N5'. Yo no las tenía en mi repertorio y ese público no las tenía en español, con este sonido y de esta manera".

Asimismo, Lali consideró que cuando escribe una canción como N5 "no tengo la necesidad de explicar si eso es real, si no es real... Si me lo preguntás, te lo contesto. No tengo problema, habla la canción".

