Finalmente llegó la confirmación de Lali: está viviendo un romance con Pedro Rosemblat. Algo que era un secreto a voces, pero que ninguno de los dos involucrados terminaba de confirmar ni de desmentir, se blanqueó este miércoles. Fue a través de un posteo de la cantante en sus redes sociales. Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar.

En su cuenta de Instagram Lali decidió mostrar los días que disfruta en la playa y con quién los comparte. En un carrusel de imágenes, cuya primer fotografía nada parecía anunciar, la compositora argentina fue revelando foto a foto la relación que mantiene con el afamado cadete.

Las reacciones de los fanáticos fueron instantáneas. Los seguidores de Lali expresaron su apoyo y felicitaciones, elogiando la química evidente entre la pareja.

Pero los buenos deseos no se limitaron sólo al fandom, sino que también personalidades del espectáculo celebraron el amor. Nancy Dupla, Natalia Oreiro, Charo López y hasta Gustavo Santaolalla dejaron sus mensajes de sincera alegría.

Finalmente, si había un comentario que no podía faltar es el de Moria Casan. Y no fue uno, fueron varios los mensajes que "La One" dejó en el posteo. “El cadete peroncho, level”, fue el primero. “La calentura, fuego ardiente, sincro de cabezas, corazones y no calzones”, sumó Moria. Y cerró, visiblemente feliz por la nueva relación: “Los premia la vida #enjoyense”.

La confirmación del romance no solo acalló los rumores, sino que también desató un fenómeno en redes sociales, convirtiéndose en trending topic en cuestión de minutos. Por su parte, Pedro Rosemblat compartió el posteo en sus historias y con el humor que lo caracteriza, mezclado la actualidad política, acompañó la imagen con el titular “proyecto de ley sobre blanqueo”.