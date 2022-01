La influencer Rocío Moreno rompió el silencio y salió a contar su versión acerca de su fallida pareja con el cantante Paulo Londra. Al parecer, el cordobés la dejó muy sola durante el embarazo de su segunda hija, y ella lo dejó expuesto en una entrevista mientras él viajó a Estados Unidos por asuntos de su carrera musical.

Ella cursa el octavo mes, pero hasta entonces parece que el muchacho no se la hizo fácil.

“Siempre tuvimos proyectos de familia grande, sobre todo él. Isabela nació en julio del 2020, en plena pandemia. Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos, creí sus promesas y decidí apostar”, contó Moreno acerca de sus penurias, en una nota concedida al portal Teleshow.

Dijo que el trapero no la acompañó ni a los controles de rigor de su segundo embarazo, tampoco a llevar a su primera hija al pediatra.

“Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera. Ahora mi familia me ayuda con Isabela, pero antes lo pasaba sola porque me daba vergüenza o no quería que me dijeran ‘qué haces ahí’”, señaló.

“(Paulo) Se despertaba a las 17.00 o 19.00 y se cruzaba a tomar mate de los padres, estaba muy poco acá. Los primeros meses de embarazo estás muy cansada... él con los amigos, recuerdo una madrugada, yo descompuesta le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo, terminé jugando con Isabela descompuesta y apareció a la mañana. Yo no soy de esas personas como me dijeron de su familia que ‘mientras tenga la plata y el pan’ no me tengo que preocupar, no quiero eso para mis hijas”.

“Yo no quiero estar mal, no debo permitírmelo porque tengo una bebé y otra en camino y no puedo transmitir angustia a la bebé que tengo en la panza”, explicó la joven quien asegura que no sabe cuándo Paulo regresaría a la Argentina, o si estará o no en el parto de su segunda hija.

“No estuvo antes cuando lo necesité, no es algo que espero, dadas las circunstancias hoy en día me doy cuenta que muchas situaciones no se pueden naturalizar. Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo, no puede ser que me descompuse y terminé monitoreándome en las guardias, con 17 de presión por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia... No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... soy una explosión de sentimientos. Ya no sé si me interesa tener esa charla, seguramente la tendremos, hoy digo ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas, nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, finalizó Rocío Moreno.